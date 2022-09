எல்லாமே ஓபன் தான்! பயப்படாதீங்க ஐயா! டவுட் கிளப்பிய ராமதாஸ்.. அமைச்சர் ஐபி கொடுத்த விளக்கம்!

Dindigul

oi-Rajkumar R

திண்டுக்கல் : தமிழ்நாட்டில் உள்ள நியாயவிலைக்கடைகளுக்கு விற்பனையாளர் மற்றும் கட்டுனர் பணி நியமனங்கள் சரியாக நடக்குமா? என பாமக நிறுவனர் கேள்வியெழுப்பியிருந்த நிலையில், இந்த தேர்வில் பாமக நிறுவனத் தலைவர் டாக்டர் ராமதாசுக்கு எந்த ஐயப்பாடும் தேவையில்லையென தமிழக கூட்டுறவுத்துறை அமைச்சர் ஐ.பெரியசாமி விளக்கமளித்துள்ளார்.

தமிழ்நாட்டில் உள்ள நியாயவிலைக்கடைகளுக்கு விற்பனையாளர் மற்றும் கட்டுனர் பணிகளுக்கு 4,000 பேரை நியமிக்க தமிழக அரசின் கூட்டுறவுத் துறை முடிவு செய்திருக்கிறது.

இந்த பணியிடங்கள் அனைத்தும் மாவட்ட ஆள்சேர்ப்பு மையங்கள் என்ற அமைப்பின் மூலம் மாவட்ட அளவில் நிரப்பப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருப்பது, இந்த நியமனங்கள் சரியாக நடக்குமா? என்ற ஐயத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது" என்று பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அறிக்கை மூலம் டவுட் கிளப்பிருந்தார்.

English summary

Tamil Nadu Cooperative Minister Periyasamy has said that there is no doubt about pmk founder Ramadoss on filling the co-operative posts.