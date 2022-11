ஹெலிகாப்டரில் வரும் பிரதமருக்கு எதுக்கு கொடி கம்பம்? அடம் பிடித்த பாஜகவினர்.. போலீசார் வாக்குவாதம்

Dindigul

திண்டுக்கல்: திண்டுக்கல் காந்தி கிராம பல்கலைக்கழகத்தில் 63வது பட்டமளிப்பு விழா நாளை நடைபெறுகிறது. இதில் பிரதமர் மோடி பங்கேற்று பட்டம் வழங்குகிறார்.

பிரதமர் மோடி திண்டுக்கல் வர உள்ள நிலையில் மதுரை ஏர்போர்ட் முதல் திண்டுக்கல் வரை பாஜக கொடிகளை கட்சியினர் நட்டு வைத்துள்ளனர். ஆனால் இதற்கு காவல்துறை சார்பில் அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது.

இதனை எதிர்த்து பாஜகவினர் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு திண்டுக்கல்-மதுரை நெடுஞ்சாலையில் மறியல் செய்துள்ளனர். இதனால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

The 63rd convocation of Dindigul Gandhi Grama University will be held tomorrow. Prime Minister Modi participates in this and confers the degree. As Prime Minister Modi is coming to Dindigul, party members have planted BJP flags from Madurai Airport to Dindigul. But this has been denied permission by the police. The BJP protested against this and staged a picket on the Dindigul-Madurai highway. Due to this, the traffic in the area was affected for some time.