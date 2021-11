இங்கிலாந்து vs நியூசிலாந்து.. அரையிறுதியில் யாருக்கு வெற்றி? அசர வைக்கும் புள்ளி விவரத்தை பாருங்க

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை 2021 முதல் அரையிறுதியில் இங்கிலாந்து மற்றும் நியூசிலாந்து அணிகள் இன்று இரவு பலப்பரீட்சை நடத்துகின்றன. அபுதாபியில் உள்ள ஷேக் சயீத் ஸ்டேடியத்தில் போட்டி நடைபெறும்.

சூப்பர் 12 சுற்றின் போது இங்கிலாந்து குரூப் 1 இல் இடம்பெற்றிருந்தது. இயான் மோர்கன் தலைமையிலான அந்த அணி 5 ஆட்டங்களில் விளையாடி, 4ல் வெற்றி, 1ல் தோல்வியடைந்தது.

இங்கிலாந்து தனது தொடக்க ஆட்டத்தில் 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் மேற்கிந்தியத் தீவுகளை வீழ்த்தியது. பின்னர் வங்கதேசத்தை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது. பின்னர் ஆஸ்திரேலியாவை 8 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும், இலங்கையை 26 ரன்கள் வித்தியாசத்திலும் அசால்டாக வீழ்த்தியது.

English summary

Eng vs NZ: England and New Zealand face off in the semi-finals of the ICC T20 World Cup 2021 tonight. The match will be played at the Sheikh Zayed Stadium in Abu Dhabi.