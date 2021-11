மனசை உறுத்தும் 5 கேள்விகள்.. பதில் சொல்வாரா விராட் கோலி? இந்திய அணி தோல்விகளுக்கு இதுதானே காரணம்!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: 2021 டி20 உலகக் கோப்பையில் விராட் கோலி தலைமையிலான இந்திய அணியின் தொடர்ச்சியான இரண்டாவது தோல்வி, சேத்தன் சர்மா தலைமையிலான தேர்வுக் குழு மீது 5 முக்கிய கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

பாகிஸ்தானுக்குப் பிறகு நியூசிலாந்தும் இந்திய அணியை மிக எளிதாக வென்றதால் ரசிகர்கள் அதிர்ச்சியிலுள்ளனர்.

இடைத் தேர்தல் முடிவுகள் Live: 29 சட்டசபை, 3 லோக்சபா தொகுதிகள் இடைத் தேர்தல்: இன்று வாக்கு எண்ணிக்கை

டீம் இந்தியாவின் தோல்விகளை விடவும் அதன் செயல்பாடு படு மோசமாக உள்ளது. முதல் இரண்டு போட்டிகளிலும் இந்திய பந்துவீச்சாளர்கள் எதிரணியின் 2 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே வீழ்த்த முடிந்தது. பேட்ஸ்மேன்களின் நிலையும் பரிதாபமாகவே இருந்தது.

English summary

T20 world cup 2021: Virat Kohli team's consecutive defeat in the T20 World Cup 2021 has raised questions on the Chetan Sharma-led selection committee. New Zealand has also washed the Indian team fiercely after Pakistan.