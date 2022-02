துபாயில் தமிழகத்தை சேர்ந்த இந்து தொழிலாளியின் உடலை நல்லடக்கம் செய்த இஸ்லாமியர்கள்.. நெகிழ்ச்சி!

Dubai

துபாய்: துபாயில் தமிழகத்தை சேர்ந்த ஒருவர் உயிரிழந்த நிலையில் அவரது உடலை இந்து முறையப்படி இசுலாமியர்கள் இறுதிச்சடங்கு செய்தனர். இது மனிதாபிமானத்தை வெளிப்படுத்துவதாக அமைந்திருந்தது.

சமூகங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடுகள், பல்வேறு மத குழுக்களிடையே மோதல்கள் மற்றும் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளில் வகுப்புவாத பதற்றம் பற்றிய செய்திகளை நாம் அடிக்கடி கேட்க நேரிடுகிறது. தற்போது ஹிஜாப் விவகாரம் தொடர்பாக கர்நாடகாவில் பெரும் பதற்றம் நிலவி வருவது அனைவரும் தெரிந்த ஒன்று.

இந்த மத பாகுபாடு, ஜாதி பாகுபாடு எதற்கு? நாமெல்லாம் இந்தியர்கள் என்பதை ஐக்கிய பிரபு அமீரகத்தில் நிரூபித்துள்ளனர் இஸ்லாமியர்கள். தமிழ்நாட்டின் வேலூர் பகுதியை சேந்தவர் அருணா தங்கப்பா (58).

இதெல்லாம் அதிசயம் ஆனால், உண்மை! சமூக நீதிக்கான சரித்திர நாயகர் ஸ்டாலின்.. கி.வீரமணி புகழாரம்!

English summary

A Muslim man was cremated in Dubai according to Hindu rites after a Tamil Nadu man was found dead in Dubai. It was meant to express humanity. Why religious discrimination and caste discrimination? The Islamists have proved in the United Arab Emirates that we are all Indians