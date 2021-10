டிரேட் மார்க் ஷாட்.கள். 'கிங்' என்பதை நிரூபித்த விராட் கோலி.. அணியை மீட்ட தருணம்.. செம பேட்டிங்!

Dubai

oi-Rayar A

துபாய்: இந்தியா மட்டுமின்றி உலகமே ஆவலுடன் பார்த்து ரசித்து கொண்டிருக்கும் இந்தியா-பாகிஸ்தான் டி20 உலககோப்பை போட்டி துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. போட்டியை நேரில் பார்ப்பவர்கள் இருந்தாலும், கிட்டத்தட்ட நாடு முழுவதும் ரசிகர்கள் டிவி முன்பு குடியிருக்கின்றனர்.

பொள்ளாச்சி பலாத்கார வழக்கு.. கைதானவர்களுக்கு சாலையோரம் கொடுத்த 'சலுகை..' 7 போலீசார் அதிரடி சஸ்பெண்ட்

இந்த பிட்சில் இலக்கை துரத்தினால் எளிதாக வெற்றி பெற முடியும் என்பதால் டாசில் வென்ற பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் எந்தவித தயக்கமும் இன்றி பவுலிங் போடுவதாக அறிவித்தார்.

English summary

Virat Kohli, who has always played well against Pakistan, did it this time too. He gave hope to the team and the fans with his Agmark shots