ஒற்றை கையால் பவரை காண்பித்த ரிஷப் பண்ட்.. மிரண்டு போன கோலி.. அதிரடி சிக்ஸர்கள்!

Dubai

oi-Rayar A

துபாய்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் டி20 உலககோப்பை போட்டி துபாயில் நடைபெற்று வருகிறது. உலகம் முழுவதும் உள்ள கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் இந்த போட்டியை கண்டுகளித்து வருகின்றனர்.

டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் கேப்டன் பாபர் அசாம் தனது அணி முதலில் பேட்டிங் செய்யும் என்று அறிவித்தார். இதனால் இந்திய ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் மிதந்தனர்.

English summary

Rishabh Pundt today showed the same style that was the best in the IPL. He stumbled a bit in the beginning but then threatened Pakistan by hitting excellent sixes