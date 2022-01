ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் தமிழக தொழிலாளிக்கு அடித்த மெகா 'ஜாக்பாட்'.. லாட்டரியில் ரூ.20 கோடி பரிசு!

Dubai

துபாய்: 'தெய்வம் கொடுத்தால் கூரையை உடைத்து கொண்டு கொடுக்கும்' என்று ஒரு பழமொழி உண்டு. இந்த பழமொழி போலவே மனிதனுக்கு எப்போது அதிர்ஷ்டம் அடிக்கும் என்று தெரியாது.

மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் ஒரு சிலரைத்தான் வந்தடையும். அந்த வகையில் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தில் பணிபுரியும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவருக்கு ஜாக்பாட் பரிசு கிடைத்துள்ளது. அதை பற்றித்தான் பார்க்க போகிறோம்.

English summary

A construction worker from Tamil Nadu working in the United Arab Emirates has won a prize of Rs 20 crore in an online lottery.Dinkar jumped for joy knowing that the gift had fallen to him