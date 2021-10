'த்ரோடவுன்ஸ்..' ஈகோ பார்க்காத தோனி.. இந்திய வெற்றிக்காக என்னல்லாம் பண்றாரு பாருங்க தல.. செம!

Dubai

oi-Veerakumar

துபாய்: இந்தியா-பாகிஸ்தான் உலக கோப்பை கிரிக்கெட் போட்டிக்காக இந்திய அணி ஆலோசகர் தோனி வேறு லெவலில் பேட்ஸ்மேன்களை தயார்படுத்தி வருகிறார்.

ஒரு பயிற்சியாளர் செய்ய வேண்டிய வேலைகளையும் தாண்டி, நெட் பவுலர் அளவுக்கு போய் விட்டார் தோனி. தானே வீரர்களிடம் இருந்து பயிற்சி கொடுத்தால்தான், அவர்களின் பிளஸ் மற்றும் மைனஸ் என்ன என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்பதுதான் தோனியின் இந்த புது அவதாரத்திற்கு காரணம்.

அப்படி என்ன செய்தார், ஏன் தோனி போட்டோ வைரலாக சுற்றி வருகிறது.. இதுதான் விஷயம்.

English summary

India vs Pakistan: Former skipper and legendary wicket-keeper MS Dhoni on Friday provided throwdowns to India batters ahead of their opening match in the ongoing T20 World Cup.