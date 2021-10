18 வருடங்களாக ஒரு ஐசிசி போட்டியிலும் இந்தியா, நியூசிலாந்தை வென்றது இல்லை.. இதுதான் யோசிக்க வைக்கிறது

Dubai

துபாய்: ஐசிசி தொடர்களில் நியூசிலாந்தை இந்தியா வீழ்த்தி 18 வருடங்களாகிறது. கடைசியாக 2003ம் ஆண்டு நாம் வெற்றி பெற்றதுதான். இதன்பிறகு நியூசிலாந்து மட்டுமே வென்றுள்ளது. எனவே, நாளை நடைபெற உள்ள இந்தியா-நியூசிலாந்து இடையேயான போட்டி பெரும் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

கிட்டத்தட்ட வாழ்வா, சாவா என்ற நிலையில் இரு அணிகளும் மோத உள்ள நிலையில் கடந்த கால புள்ளி விவரங்கள் நமக்கு சற்று சோர்வை அளிப்பதாக இருக்கிறது.

ஆனால், இந்தியாவுக்கு எதிராக உலக கோப்பையில் வென்றதே கிடையாது என்ற நிலையை பாகிஸ்தான் மாற்றியபோது, நம்மால் இதை செய்ய முடியாதா என்ன என்ற ஒற்றை நம்பிக்கை ரசிகர்களை உத்வேகத்தில் வைத்துள்ளது.

English summary

T20 World Cup: India's last win against New Zealand in any ICC tournament came way back in 2003. After that, India played the black caps but never managed to win a game since 18 years.