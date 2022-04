சூப்பர்! 3 அடி உயர மனிதரை பணிக்கு அழைக்கும் 35 நிறுவனங்கள்! காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ செயலால் மாறிய வாழ்க்கை

News

குவாலியர்: பட்ட மேற்படிப்பு படித்திருந்தும் உயரம் குறைவால் வேலை கிடைக்காமல் தவித்த 28 வயது வாலிபருக்கு காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ செய்த செயலால் 35 நிறுவனங்களில் இருந்து நேர்க்காணலுக்கான அழைப்பு வந்துள்ளது. காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ பிரவீன் பதாக், அங்கேஷ் கோஷ்தியின் வீடியோ ஒன்றை சமூக வலைதளத்தில் பதிவிட்டதால் இந்த மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளது.

மத்திய பிரதேசம் மாநிலம் குவாலியரை சேர்ந்தவர் அங்கேஷ் கோஷ்தி (வயது 28). இவர் மிகவும் ஏழ்மையான குடும்பத்தை சேர்ந்த இவர் பட்ட மேற்படிப்பு படித்து முடித்துள்ளார்.

அங்கேஷ் கோஷ்தியின் தாய் பீடி தொழிற்சாலையில் வேலை செய்யும் நிலையில் தந்தை தையல் தொழிலாளியாக உள்ளார். வறுமையிலும் கூட அங்கேஷ் கோஷ்தியை அவர்கள் படிக்க வைத்தனர்.

