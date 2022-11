சில வெட்டுக்கிளிகள் பிரிந்தால் என்ன.. அதிமுகவை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது.. கொந்தளித்த செங்கோட்டையன்!

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: சில வெட்டுக்கிளிகள், வேடந்தாங்கல் பறவைகள் பிரிந்து சென்றாலும் தமிழ் மண்ணில் அதிமுகவை யாராலும் வீழ்த்த முடியாது என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார்.

அண்மையில் நாடாளுமன்றத் தேர்தலில் மெகா கூட்டணி அமைக்கப்படும் என்று அதிமுக இடைக்கால பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி அறிவித்து இருந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து அதிமுக தரப்பில் நாடாளுமன்றத் தேர்தல் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

குறிப்பாக பூத் கமிட்டி அமைக்கும் நடவடிக்கைகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. இதன் ஒரு பகுதியாக பூத் கமிட்டி அமைப்பது குறித்து சத்தியமங்கலத்தில் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. சத்தியமங்கலம், தாளவாடி, பவானிசாகர், கடம்பூர் மற்றும் புஞ்செய் புளியம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த அதிமுக நிர்வாகிகள் கலந்து கொண்டனர்.

English summary

Former AIADMK minister Sengottaiyan has said that even if some leaders are separated, no one can defeat AIADMK in Tamil land.