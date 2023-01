எட்டப்பன் வேலை பார்க்கிறார்கள்.. ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் பாடம் புகட்டுவோம்.. எடப்பாடி பழனிசாமி பேச்சு!

சிலர் எட்டப்பன் வேலை பார்த்து வருவதாக எடப்பாடி பழனிசாமி விமர்சித்துள்ளார்.

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

ஈரோடு: அதிமுக-வுக்கு எதிராக சிலர் எட்டப்பன் வேலை பார்த்து வருவதாகவும், அவர்களுக்கு இடைத்தேர்தல் மூலம் பாடம் புகட்ட வேண்டும் என்றும் எடப்பாடி பழனிசாமி தெரிவித்துள்ளார். அதிமுக தேர்தல் பணிக்குழு நிர்வாகிகளுடன் நடைபெற்ற ஆலோசனை கூட்டத்தில், அதிமுகவுக்கு சோதனைகள் புதிதல்ல என்றும், அதிகபடியான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றிபெற வேண்டும் என்று எடப்பாடி பழனிசாமி கூறியுள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலால் அதிமுகவின் உட்கட்சி மோதல் அடுத்தக் கட்டத்திற்கு நகர்ந்துள்ளது. எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர் செல்வம் ஆகியோர் தனித்தனியாக தங்கள் தரப்பு வேட்பாளர்களை நிறுத்த ஆயத்தமாகி வருகின்றனர்.

இதனால் அதிமுகவின் இரட்டை இலை சின்னம் முடங்கும் நிலை உருவாகியுள்ளது. இருப்பினும் இரு தரப்பிலும் இதுவரை வேட்பாளர்கள் யார் என்பது குறித்த அறிவிப்பு வெளியாகவில்லை

அம்மா மரணத்திற்காக போன ஊழியர்.. திரும்பி வந்தவருக்கு ஷாக் தந்த சுந்தர் பிச்சை.. சர்ச்சையில் கூகுள்!

English summary

Edappadi Palanisamy has said that some people are working against the AIADMK and will teach a lesson through the by-elections. Also he said We will win with a large margin of votes in Erode By Poll