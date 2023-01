ஜன.31ல் மாவட்டத் தலைவர்கள் கூட்டம்.. இடைத்தேர்தலில் பாஜக நிலைப்பாடு என்ன? விபி துரைசாமி சொன்ன தகவல்!

ஈரோடு இடைத்தேர்தலில் பாஜகவின் நிலைப்பாடு குறித்து வரும் 31ம் தேதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்று விபி துரைசாமி கூறியுள்ளார்.

Erode

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல் நிலைப்பாடு குறித்து அண்ணாமலை தலைமையில் நடக்க உள்ள பாஜக மாவட்ட தலைவர்கள் கூட்டத்தில் முடிவு எடுத்து அறிவிக்கப்படும் என்று அக்கட்சியின் துணைத் தலைவர் விபி துரைசாமி தெரிவித்துள்ளார்.

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி எம்எல்ஏ-வாக இருந்த திருமகன் ஈவெரா மாரடைப்பால் காலமானார். இதனைத் தொடர்ந்து ஈரோடு கிழக்கு தொகுதிக்கு பிப்.27ம் தேதி இடைத்தேர்தல் நடைபெறும் என்று தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

இதன் மூலம் தமிழ்நாடு அரசியல் களம் சூடுபிடித்தது. திமுக கூட்டணியில் எந்த சர்ச்சையுமின்றி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மீண்டும் தொகுதி ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதேபோல் காங்கிரஸ் கட்சியிலும் ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவன் வேட்பாளராக அறிவிக்கப்பட்டு, வாக்கு சேகரிக்கும் பணிகல் தொடங்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

BJP state vice president VP Duraisamy said that a decision will be taken in the meeting of BJP district leaders to be held under the leadership of Annamalai about the Erode East by-election.