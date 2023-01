ஈரோடு கிழக்கு இடைத்தேர்தல்.. 2 வெளிமாநில அதிகாரிகள் பார்வையாளர்களாக நியமனம்.. யார் இவர்கள்?பின்னணி

ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்தலுக்கான பார்வையாளர்களாக சிக்கிமின் ஒரு ஐஏஎஸ் மற்றும் மேற்கு வங்கத்தின் ஒரு ஐபிஎஸ் அதிகாரியை தேர்தல் ஆணையம் நியமனம் செய்துள்ளது.

ஈரோடு: ஈரோடு கிழக்கு தொகுதி இடைத்தேர்லுக்கான பார்வையாளர்கைள தேர்தல் ஆணையம் இன்று அறிவித்தது. அதன்படி இடைத்தேர்தல் பொது பார்வையாளராக சிக்கிமை சேர்ந்த ஐஏஸ் அதிகாரி ராஜ்குமார் யாதவும், காவல் பார்வையாளராக மேற்கு வங்க ஐபிஎஸ் அதிகாரி சுரேஷ் குமார் நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளனர். இவர்கள் யார்? நியமனத்தின் பின்னணி என்ன? என்பது பற்றிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது.

ஈரோடு கிழக்கு சட்டசபை தொகுதி எம்எல்ஏவாக காங்கிரஸ் கட்சியின் திருமகன் ஈவெரா இருந்தார். இவர் கடந்த 4ம் தேதி மரணமடைந்தார். இதையடுத்து அந்த தொகுதிக்கு இடைத்தேர்தல் தேதியை இந்திய தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது.

அதன்படி ஈரோடு கிழக்குத் தொகுதிக்கான இடைத்தேர்தல் பிப்ரவரி 27ம் தேதி நடைபெற உள்ளது. இந்த தேர்தலுக்கான வேட்புமனுத் தாக்கல் இன்று தொடங்கியது. பிப்ரவரி 7ம் தேதி வரை வேட்பு மனுத்தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. 8-ம் தேதி வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை நடைபெறும்.

English summary

The Election Commission announced today the number of observers for the Erode East by-election. Accordingly, IAS officer Rajkumar Yadav from Sikkim and West Bengal IPS officer Suresh Kumar have been appointed as general observers for the by-elections. Who are they? What is the background of the appointment? Information has been released.