புத்தகம் வாசிப்பை நேசித்த திருமகன் ஈவெரா! வாழ வேண்டிய வயதில் மரணத்தை தழுவிய இளங்கோவன் மகன்

ஈரோடு: வாழ வேண்டிய வயதில் மரணத்தை தழுவி காங்கிரஸ் கட்சிக்கு மட்டுமல்லாமல் ஒட்டுமொத்த தமிழக அரசியல் களத்திற்கும் பேரதிர்ச்சியை கொடுத்திருக்கிறார் திருமகன் ஈவெரா.

பெரியாரின் கொள்ளுப் பேரன், ஈவிகே சம்பத்தின் பேரன், ஈவிகேஎஸ் இளங்கோவனின் மகன், காங்கிரஸ் சட்டமன்ற உறுப்பினர் என பல பெருமைகளுக்கும் பாரம்பரிய பின்னணிக்கும் சொந்தக்காரர் திருமகன் ஈவெரா.

புத்தகம் வாசிப்பை நேசிக்கும் பழக்கம் கொண்ட திருமகன் ஈவெரா, தனது அன்பர்களுக்கும், நண்பர்களுக்கும் அவ்வப்போது நல்ல தலைப்புகளில் தனது கண்களில் படும் புத்தகங்களை பரிசாக அனுப்பி வைக்கும் வழக்கம் கொண்டவர்.

பெரியாரின் கொள்ளு பேரன்.. உற்சாக முகம்.. ஈவெரா திருமகன் மறைவுக்கு முதல்வர் ஸ்டாலின், வீரமணி இரங்கல்!

