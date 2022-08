சோனாலி பாகட் மரணம்.. அடுத்தடுத்து வெளியாகும் தகவல்கள்.. சிபிஐ விசாரிக்க முடிவா..கோவா முதல்வர் பதில்!

News

oi-Mani Singh S

பானாஜி: நடிகையும், பாஜகவை சேர்ந்தவருமான சோனாலி போகட் மர்ம மரணம் குறித்து அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சி தகவல்கள் வெளிவரும் நிலையில், கோவா முதல்வர் இந்த வழக்கில் தேவைப்பட்டால் சிபிஐ விசாரணை நடத்தப்படும் என்று தெரிவித்துள்ளார்.

அரியானா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த நடிகையும், பாஜனதாவை சேர்ந்தவருமான சோனாலி போகட் கடந்த 22-ஆம் தேதி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார்.

கூட்டாளிகள் 2 பேருடன் கோவா சென்ற நிலையில் அங்கு நடந்த பார்டியின் போது மாரடைப்பு ஏற்பட்டு உயிரிழந்ததாக கூறப்பட்டது.

ஆங்.. அதெல்லாம் பரமரகசியம்னு சொன்ன ஓபிஎஸ்.. அப்போ அடுத்த ஸ்கெட்ச் யாருக்கு?.. டென்ஷனில் இபிஎஸ்

English summary

Amid the shocking news about the mysterious death of actress and BJP member Sonali Phogat, the Chief Minister of Goa has said that a CBI investigation will be conducted if necessary in the case.