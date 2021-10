கேரளாவில் கொட்டும் கனமழை... நிரம்பிய அணைகள் : இடுக்கி அணை திறப்பு - வெள்ள அபாய எச்சரிக்கை

News

oi-Jeyalakshmi C

இடுக்கி: கேரளா மாநிலத்தில் தொடரும் கனமழையால் அங்குள்ள அனைத்து அணைகளும் நிரம்பியுள்ளன. இடுக்கி அணை நீர்மட்டம் மள மளவென உயர்ந்து வருவதால் அணைக்கு மூன்றாம் கட்ட வெள்ள அபாய எச்சரிக்கையான ரெட் அலர்ட் விடுக்கப்பட்டுள்ளது. விநாடிக்கு ஒரு லட்சம் கன அடி நீர் வரை திறக்க வாய்ப்புள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

தென்மேற்குப் பருவமழை முடியப்போகும் நேரத்தில் கேரளாவில் கனமழை கொட்டித்தீர்க்கிறது. அரபிக்கடலில் உருவான காற்றழுத்த தாழ்வுப்பகுதி காரணமாக கோட்டயம், இடுக்‍கி, பத்தனம்திட்டா உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை கொட்டி தீர்த்தது. கோட்டயம் மற்றும் இடுக்‍கி மாவட்டங்களில் நிலச்சரிவில் சிக்‍கி 30க்கும் மேற்பட்டோர் பலியாகியுள்ளனர்.

இந்த 7 மாவட்டங்களில் கொட்டப்போகுது கனமழை.. டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு எப்போது மழை? வானிலை மையம் தகவல்

கோட்டயம் மாவட்டம் முண்டகயத்தில் மணிமலையார் நதியில் ஏற்பட்ட பெருவெள்ளத்தில் வீடு ஒன்று முழுமையாக அடித்து செல்லப்பட்டது. பத்தனம்திட்டா மாவட்டத்தில், பம்பை ஆற்றில் வெள்ளம் கரை புரண்டு ஓடுகிறது. வெள்ள நீர் வீடுகளுக்‍குள் புகுந்து மக்‍களின் உடமைகளை அடித்து சென்றது. துலாம் மாத பூஜைக்காக ஆன்லைனில் ஐயப்பனை தரிசனம் செய்ய முன்பு பதிவு செய்த பக்தர்கள் சபரிமலைக்கு வர வேண்டாம் என மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவித்துள்ளார்.

English summary

All the dams in Kerala have been flooded due to continuous heavy rains. Idukki water level increased to 5,450 cubic feet per second. The water level of the dam has risen to 2,397 cubic feet. Flood alert has been issued for the dam.