காமெடி.. ஆம்ஆத்மி, காங்கிரஸை கலாய்த்த ஜேபி நட்டா.. இமாச்சலில் மீண்டும் பாஜக ஆட்சி என நம்பிக்கை

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநில சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக தேசிய தலைவர் ஜேபி நட்டா ஓட்டளித்தார். அதன்பிறகு காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி கட்சியை கலாய்த்த ஜேபி நட்டா மீண்டும் பாஜக ஆட்சி அமைக்கும் என்று நம்பிக்கை தெரிவித்தார்.

இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள 68 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் ஒரே கட்டமாக தேர்தல் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. காலை 8 மணிக்கு துவங்கிய ஓட்டுப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

English summary

BJP national president JP Nadda contested in the Himachal Pradesh state assembly elections. After that, JP Nadda, who dissolved the Congress and Aam Aadmi Party, expressed hope that the BJP will form the government again.