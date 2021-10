பக்கா ஸ்கெட்ச்.. மன்னித்து ஏற்ற கணவனை மனசாட்சியே இல்லாமல் கொன்ற மனைவி.. சிக்கியது எப்படி?

Hosur

oi-Velmurugan P

ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டை அருகே கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக இருந்த கணவர் கழுத்தை அறுத்து கொலை செய்துவிட்டு தற்கொலை நாடகமாடிய மனைவி, கள்ளக்காதலன் சிக்கி உள்ளனர். இருவரும் போலீசிடம் சிக்கியது எப்படி குறித்து சில தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தேன்கனிக்கோட்டையை அடுத்த உனிசெட்டியை சேர்ந்தவர் அய்யப்பன் (வயது 37). சரக்கு வாகன டிரைவர். இவரது மனைவி ரூபா (25). இந்த தம்பதிக்கு 2 மகள்களும், ஒரு மகனும் உள்ளனர்.

இதனிடையே அய்யப்பனின் உறவினரான அக்கா மகன் ஜவளகிரியை அடுத்த மஞ்சுகிரியை சேர்ந்த தங்கமணி (20), அவரது வீட்டுக்கு அடிக்கடி சென்று வந்தார். அப்போது ரூபாவுக்கும், தங்கமணிக்கும் இடையே பழக்கம் ஏற்பட்டு, நாளடைவில் அது கள்ளக்காதலாக மாறியது.

English summary

Krishnagiri district: Husband beheaded near thenkanikottai; Suicide drama wife, boyfriend are trapped. Some information has come out about how the two got caught by the police.