கேசிஆர் தலைமையில் சட்டென அணி திரண்ட 3 முதல்வர்கள்.. அகிலேஷ் யாதவும் பங்கேற்பு..விழிக்கும் பாஜக..ஏன்?

Hyderabad

ஹைதராபாத்: 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவுக்கு எதிராக தெலங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர ராவ் அணி திரட்டி வருகிறார். இதற்காக தெலங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி எனும் தனது கட்சியை பாரத ராஷ்ட்ர சமிதி என பெயர் மாற்றம் செய்தார். இந்நிலையில் தான் நேற்று தெலங்கானா கம்மத்தில் அவர் தலைமையில் நடந்த மாநாட்டில் 3 மாநில முதல்வர்கள் பங்கேற்றனர். இது தேசிய அரசியலில் கவனம் பெற்றிருப்பதோடு வரும் தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்க்கும் வகையில் 3வது அணியை சந்திரசேகரராவ் உருவாக்கி விடுவாரோ? என்ற கேள்வியையும் எழுப்பி உள்ளது.

தெலங்கானா மாநில முதல்வர் சந்திரசேகரராவ் தெலங்கானா ராஷ்ட்ர சமிதி எனும் கட்சியை தொடங்கி முதல்வரானார். தற்போது அவருக்கும் பாஜகவுக்கும் இடையே கடும் மோதல் போக்கு உள்ளது. மேடைக்கு மேடை பிரதமர் நரேந்திர மோடியை, சந்திரசேகரராவ் விமர்சனம் செய்து வருகிறார். மேலும் மோடி உடனான சந்திப்பை அவர் தவிர்த்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் தான் 2024ம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை வீழ்த்தும் வகையில் தேசிய அரசியலில் கவனம் செலுத்த புதிய கட்சியாக பாரத் ராஷ்ட்ர சமிதியை உருவாக்கினார். தற்போது தேசிய அளவில் பாஜக, காங்கிரஸ் இல்லாத வகையில் சந்திரசேகரராவ் கூட்டணி அமைக்க காய் நகர்த்தி வருகிறார். பல்வேறு கட்சி தலைவர்களை சந்தித்து பேசி வருகிறார்.

English summary

Telangana Chief Minister Chandrasekhara Rao is assembling a team against the BJP in the 2024 parliamentary elections. For this he changed the name of his party from Telangana Rashtriya Samithi to Bharat Rashtra Samithi. In this case, 3 state chief ministers participated in the conference led by him in Telangana Kammam yesterday. It is focused on national politics and will Chandrasekhar Rao form a 3rd team to oppose the BJP in the coming elections? It also raises the question of