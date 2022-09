லீக்கான சிசிடிவி.. ஹோட்டலுக்கு கூட்டி சென்று.. சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. குலுங்கிய ஹைதராபாத்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: உத்தரப் பிரதேச மாநிலத்தில் இரண்டு சிறுமிகள் பாலியல் வன்கொடுமைக்கு உள்ளாக்கப்பட்டு கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவம் நாடு முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

இந்த அதிர்ச்சி குறைவதற்கு முன்னரே ஹைதராபாத்தில் சிறுமி ஒருவர் ஹைதராபாத்தில் இரண்டு நபர்களால் கூட்டு பாலியல் பலாத்காரத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட சம்பவமும் அரங்கேறியுள்ளது.

நாடு முழுவதும் தொடர்ந்து வரும் பாலியல் குற்றங்களுக்கு எதிராக உறுதியான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டுமென எதிர்க்கட்சிகள் வலியுறுத்தி வருகின்றன. இந்நிலையில் ஹைதராபாத் சிறுமி வன்கொடுமை செய்யப்படுவதற்கு முன்னர் அவரை ஹோட்டலுக்கு அழைத்து சென்ற சிசிடிவி காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

The incident of two girls being sexually assaulted and murdered in the state of Uttar Pradesh had shocked the entire country. Before this shock subsided, an incident of gang rape of a girl by two men took place in Hyderabad. The opposition parties are insisting that concrete action should be taken against the ongoing sexual crimes across the country. In this case, the CCTV footage of the Hyderabad girl being taken to the hotel before she was raped has been released.