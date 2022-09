’டபுள்ஸ்’ கேக்குதா! கட்டி வைத்து கணவருக்கு செருப்படி + ஷூ மாலை! பப்ளிக்னு கூட பாக்கலையே.. என்னா அடி?

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதரபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் தன்னை குழந்தையுடன் தவிக்க விட்டு இரண்டாவது திருமணம் செய்த கணவரை அவரது மனைவி மின்கம்பத்தில் கட்டி வைத்து அடித்ததோடு செருப்பு மாலை அணிவித்த சம்பவம் பெறும் அதிர்ச்சியையும் பரபரப்பையும் ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.

தகவல் தொழில்நுட்பம் சமூக வலைதளங்களின் தாக்கம் அதிகரித்துவிட்ட இந்தக் காலத்தில் குடும்ப உறவுகள் சிதைந்து வருகிறது என்பது ஒரு கசப்பான உண்மை. அதனை ஏற்றுக்கொண்டு தான் ஆக வேண்டும்.

கணவன் மனைவிக்கு இடையே கருத்தொற்றுமை காரணமாக அவர்கள் பிரிந்து வாழ்வது அல்லது வேறு துணையை தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்வது அவர்களது மனம் மற்றும் தனிப்பட்ட பிரச்சனை.

English summary

The incident in Telangana state where a husband who had married a second wife left her with a child and was beaten by his wife tied to an electric pole and wore sandal garland has caused shock and excitement.