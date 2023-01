ஆந்திராவில் மாறிய அரசியல்.. சந்திரபாபு நாயுடு-பவன்கல்யாண் கைகோர்ப்பு..ஜெகன்மோகனுக்கு செக்..எப்படி?

Hyderabad

ஹைதராபாத்: ஆந்திராவில் ஜெகன்மோகன் ரெட்டியின் ஆட்சி நடக்கும் நிலையில் அவருக்கு குடைச்சல் கொடுக்கும் வகையில் தெலுங்கு தேசம் கட்சியின் சந்திரபாபு நாயுடு மற்றும் ஜனசேனா கட்சியின் தலைவர் பவன்கல்யாண் ஆகியோர் சந்தித்து 2 மணிநேரம் பேசியுள்ள நிலையில் வரும் சட்டசபை, நாடாளுமன்ற தேர்தலில் இவர்கள் 2 பேரும் கூட்டணியாக கைகோர்க்கலாம் என்ற தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனால் ஆந்திர மாநில அரசியலில் திடீர் ட்விஸ்ட் ஏற்பட்டுள்ளது.

அண்டை மாநிலமான ஆந்திராவில் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. அக்கட்சியின் தலைவரான ஜெகன் மோகன் ரெட்டி முதலமைச்சராக உள்ளார். ஆந்திரா மாநிலத்தில் மொத்தம் 175 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் கடந்த 2019ல் சட்டசபை தேர்தல் நடந்தது.

இந்த தேர்தலில் ஜெகன் மோன் ரெட்டியின் கட்சி 151 இடங்களில் வெற்றி பெற்று ஆட்சியை கைப்பற்றியது. முன்னதாக ஆந்திராவை ஆட்சி செய்த சந்திரபாபு நாயுடுவின் தெலுங்கு தேசம் கட்சி பெரிய அளவில் தோல்வியை சந்தித்தது. தற்போது பிரதான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவதற்கான எம்எல்ஏக்கள் கூட சந்திரபாபு நாயுடுவுக்கு இல்லை.

With Jaganmohan Reddy's rule in Andhra Pradesh in the midst of a tussle, Telugu Desam Party's Chandrababu Naidu and Janasena Party's President Pawan Kalyan met and spoke for 2 hours, and there are reports that both of them may join hands in an alliance in the assembly and parliamentary elections. This has caused a sudden twist in Andhra state politics.