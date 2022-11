சொன்னீங்களே செஞ்சீங்களா? தெலுங்கானாவில் வலம் வந்த பிரதமர் மோடி! கேசிஆர் போஸ்டர்களில் செய்த சம்பவம்!

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா மாநிலத்தில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்த நிலையில் பாஜக அரசு தெலுங்கானாவுக்கு செய்து தருவதாக அளிக்கப்பட்ட வாக்குறுதிகள் என்னவானது என கேள்வி எழுப்பி வைக்கப்பட்ட பேனர்கள் சமூக வலைதளங்களில் அதிகமாக பகிரப்பட்டு வருகிறது.

கடந்த சில மாதங்களாகவே மத்திய அரசையும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியையும் தெலுங்கானா முதல்வரும், பாரதிய ராஷ்டிரிய சமிதி தலைவர் சந்திரசேகர ராவ் கடுமையாக விமர்சித்து வருகிறார். இதனால் அவருக்கும் மத்திய அரசுக்குமான மோதல் போக்கு அதிகமாகி வருகிறது.

தெலுங்கானா ஆளுநருடன் மோதல் போக்கு, தெலுங்கானாவில் உற்பத்தி செய்யப்படும் புழுங்கல் அரிசியை வாங்க வேண்டும் என்ற தெலுங்கானா மாநிலத்தின் கோரிக்கையை மத்திய அரசு நிராகரித்தது என அடுத்தடுத்து அதிரடிகள் அரங்கேறி வருகிறது.

எனது போன் தெலுங்கானா அரசால் ஒட்டுக்கேட்கப்படுகிறது.. ஆளுநர் தமிழிசை பகீர் குற்றச்சாட்டு

English summary

When Prime Minister Narendra Modi launched various programs in the Telangana state, banners questioning the promises made by the BJP government to Telangana are being widely shared on social media.