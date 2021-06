150 ரூபாய் எல்லாம் எங்களுக்கு கட்டுப்படியாகாது.. மத்திய அரசு விலையை உயர்த்த வேண்டும்..பாரத் பயோடெக்

Hyderabad

ஹைதராபாத்: மத்திய அரசுக்குத் தொடர்ந்து நீண்ட காலத்திற்கு 150 ரூபாய்க்கு கோவாக்சின் தடுப்பூசியை வழங்குவது கட்டுப்படியாகாது என்றும் இதனால் ஏற்படும் நஷ்டத்தைச் சமாளிக்கவே தனியார் மருத்துவமனைகளுக்கு அதிக விலைக்கு கோவாக்சின் விற்பனை செய்யப்படுவதாக பாரத் பயோடெக் நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது

இந்தியாவில் கடந்த சில மாதங்களாக மிக மோசமாக இருந்த கொரோனா வைரசின் 2ஆம் அலை தற்போது தான் மெல்லக் கட்டுக்குள் வந்துள்ளது.

இதனால் அடுத்து மூன்றாம் அலை ஏற்படுவதற்கு முன்னர், தடுப்பூசி செலுத்தும் பணிகளை மத்திய அரசு விரைவாக மேற்கொள்ள வேண்டும் எனப் பலரும் கோரிக்கை விடுத்து வருகின்றனர்.

Bharat Biotech says the supply price of Covaxin to the central government in long run at ₹ 150 per dose is not sustainable. The Centre's supplying price is pushing the pricing structure for the private sector upward.