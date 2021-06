கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறு.. 3 வயது சிறுவனை அடித்தே கொலை செய்த தாய்.. போலீஸார் ஷாக்

Hyderabad

oi-Velmurugan P

ஹைதராபாத்: தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் கள்ளக்காதலுக்கு இடையூறாக உள்ளதா கருதி 3 வயது மகனை பெற்ற தாயே அடித்துக் கொலை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்த கொடூர சம்பவம் தொடர்பாக அந்த இளம் பெண்ணையும், உடந்தையாக இருந்த கள்ளக்காதலனையும் ஹைதரபாத் ஜீடிமெட்லா கைது செய்தனர். அவர்கள் மீது பல்வேறு பிரிவில்வழக்கு பதிவு செய்து சிறையில் அடைத்தனர்.

ஹைதராபத்த்தில் உள்ள ஜீடிமெட்டில பகுதியை சேர்ந்தவர் உதயா (24 வயது). இவரை சுரேஷ் என்பவர் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு திருமணம் செய்து கொண்டார், இவர்களுக்கு உமேஷ் என்ற 3வயது குழந்தை இருந்தான்.

English summary

hyderabad : A murder case was registered against a 24-year-old woman and her paramour for allegedly beating her three-year-old son to death at their house in Jeedimetla.