கடிக்க பாய்ந்த நாய்.. பயத்தில் மாடியில் இருந்து குதித்த 'ஸ்விக்கி' ஊழியர்.. ஹைதராபாத்தில் பரிதாப பலி

Hyderabad

oi-Jackson Singh

ஹைதராபாத்: உணவு டெலிவரி செய்வதற்காக சென்ற ஸ்விக்கி நிறுவன ஊழியரை வாடிக்கையாளரின் வளர்ப்பு நாய் துரத்தியதில் அவர் 3-வது மாடியில் இருந்து குதித்து உயிரிழந்த சம்பவம் ஹைதராபாத்தில் பரபரப்பையும், சோகத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.

வாடிக்கையாளரின் அலட்சியத்தாலேயே இந்த விபத்து நேரிட்டிருப்பது முதல்கட்ட விசாரணையில் தெரியவந்துள்ளதாக போலீஸார் தெரிவித்துள்ளனர். இதன்பேரில் அவர் மீது வழக்கும் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

பெருநகரங்களில் உள்ள அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளில் நாய் வளர்ப்பவர்களுக்கு பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளையும், அறிவுறுத்தலையும் அரசும் நீதிமன்றங்களும் வழங்கினாலும், அவரை தொடர்ந்து காற்றில் பறக்க விடப்படுகின்றன என்பதற்கு இந்த சம்பவம் சிறந்த உதாரணமாக அமைந்துள்ளது.

English summary

A Swiggy employee, who jumped from third floor from a flat in Hyderabad after customer's pet dog, was died to his injuries.