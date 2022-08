‛ஆபரேஷன் சவுத்’ இந்தியா.. நடிகர்களை குறிவைக்கும் பாஜக.. ஜூனியர் என்டிஆரை அமித்ஷா சந்திப்பது ஏன்?

Hyderabad

oi-Nantha Kumar R

ஐதராபாத்: ‛ஆபரேஷன் சவுத் இந்தியா' திட்டத்தின் அடிப்படையில் திரை பிரபலங்களை பாஜக குறிவைத்து வரும் நிலையில் தான் மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா இன்று தெலுங்கு நடிகரான ஆர்ஆர்ஆர் படத்தின் ஹீரோவான ஜூனியர் என்டிஆரை சந்தித்து பேச உள்ளார். அரசியல் அரங்கில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள இந்த சந்திப்புக்கு பின்னணியில் முக்கிய காரணங்கள் உள்ளன.

தெலுங்கானாவில் தெலுங்கானா ராஷ்ட்ரிய சமிதி கட்சியின் ஆட்சி நடக்கிறது. முதல்வராக சந்திரசேகர ராவ் உள்ளார். இவர் தற்போது பாஜகவுக்கு எதிராக கொள்கையில் உள்ளார். சமீப காலமாக பிரதமர் நரேந்திர மோடியை அவர் கடுமையாக விமர்சனம் செய்து வருகிறார்.

மேலும், 2024 நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எதிர்க்கட்சிகளை ஒன்றிணைத்து பாஜகவுக்கு எதிராக போட்டியிடும் நோக்கத்தில் வியூகங்கள் வகுத்து வருகிறார். அதுமட்டுமின்றி எதிர்க்கட்சிகளின் பிரதமர் வேட்பாளர் பதவியிலும் அவர் கண் வைத்து காய் நகர்த்தி வருகிறார்.

English summary

Union Home Minister Amit Shah is going to meet Telugu actor Junior NTR today at a time when the BJP is targeting screen celebrities on the basis of 'Operation South India'. There are main reasons behind this.