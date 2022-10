இதுதான் ஜன்னலா? குஜராத் தேர்தல் போட்டோ ஷூட்டுக்காக போலி வகுப்பறை.. விமர்சனத்தில் சிக்கிய மோடி!

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: சமீபத்தில் குஜராத் மாநிலத்தில் உள்ள அரசு பள்ளியை மேம்படுத்த 'மிஷன் ஸ்கூல்ஸ் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ்' எனும் திட்டத்தை பிரதமர் மோடி தொடங்கி வைத்தார்.

இது தொடர்பான புகைப்படங்கள் நேற்று வெளியாகியிருந்தன. இந்நிலையில் இந்த புகைப்படத்தை பகிர்ந்து பலர் தங்களது சந்தேகத்தை எழுப்பியிருந்தனர்.

மேலும், போட்டோ ஷூட்டுக்காக போலி வகுப்பறையை உருவாக்கிய ஒரே பிரதமர் என்று பாரத் ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு ஒருங்கிணைப்பாளரான ஒய்.சதீஷ் ரெட்டி விமர்சித்துள்ளார்.

அதிவேகத்தில் வளர்ச்சி அடைந்தாலும் குஜராத் மாடலை கிண்டலடிக்கும் அரசியல்வாதிகள்.. பிரதமர் மோடி வருத்தம்

English summary

Recently, Prime Minister Modi launched a scheme called 'Mission Schools of Excellence' to improve government schools in the state of Gujarat. The related photos were released yesterday. In this case, many people had raised their doubts by sharing this photo. Also, Bharat Rashtriya Samithi Party's Information Technology Wing Coordinator Y. Satish Reddy criticized the Prime Minister as the only one who created a fake classroom for a photo shoot.