நெற்றியில் “நாமம்” காவி உடையில் ராமனுஜர் சிலையை திறந்து வைத்த பிரதமர்.. தமிழ் மொழி குறித்து புகழாரம்

Hyderabad

oi-Rajkumar R

ஐதராபாத் : மகான் ராமானுஜர் பக்தி மார்க்கத்தில் தமிழ்மொழிக்கு சமமான முக்கியத்துவத்தை வழங்கினார் எனவும், அவரது பணிகளிலேயே தமிழ்மொழி முக்கிய இடம் பெற்றிருந்தது என ஐதராபாத்தில் நடைபெற்ற ராமானுஜரின் சிலை திறப்பு விழாவில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி கூறியுள்ளார்.

வைணவ மகான் ராமானுஜர் ஆயிரமாவது ஆண்டு நிறைவு விழாவையொட்டி தெலங்கானா மாநிலம் ஐதராபாத்தில் 1,500 டன் ஐம்பொன்னாலான 216 அடி உயர சமத்துவ சிலை நிறுவப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலையில் 120 கிலோ தங்கம் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

தாமரை மலர் பீடம் மீது ராமானுஜர் அமர்ந்த கோலத்தில் காட்சியளிக்கும் வகையில் சிலை பிரம்மாண்டமாக அமைக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் ராமானுஜருக்கு 200 கிலோ எடையில் தங்க சிலை கற்ப கிரகத்தில் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த சிலைக்கு முன் செயற்கை நீர்வீழ்ச்சி தூண் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Prime Minister Narendra Modi said at the unveiling of the statue of Ramanujar in Hyderabad that Mahan Ramanujar gave equal importance to the Tamil language in his devotional religion and that Tamil language was prominent in his work.