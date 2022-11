2024 தேர்தல்.. மொத்த கணிப்பும் “குளோஸ்”? தெலுங்கானாவில் ராகுல் காந்தி “பளார்” பதில் - பாஜக ஹேப்பிங்க

Hyderabad

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

ஐதராபாத்: தெலுங்கானாவில் ஒற்றுமை யாத்திரை மேற்கொண்டு வரும் காங்கிரஸ் எம்.பி ராகுல் காந்தி தெலுங்கானா முதலமைச்சர் சந்திரசேகர் ராவின் ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியுடன் தங்களுக்கு எந்த உறவும் இல்லை என்று திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ளார்.

2024 லோக் சபா தேர்தலோடு சட்டமன்றத் தேர்தலை சந்திக்கும் தெலுங்கானாவின் அரசியல் களம் குதிரை பேரம், சந்திரசேகர் ராவின் தேசிய அரசியல் கட்சி, ராகுல் காந்தியின் ஒற்றுமை யாத்திரையால் சூடுபிடிக்கத் தொடங்கி இருக்கிறது

ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருந்து தெலுங்கானா தனி மாநிலமாக பிரிக்கப்பட்டது முதல் தெலுங்கானா ராஷ்டிரிய சமிதி கட்சியின் ஆட்சிதான் அம்மாநிலத்தில் தொடர்ந்து வருகிறது. அக்கட்சியின் தலைவர் சந்திரசேகர் ராவ்தான் அங்கு தொடர்ந்து முதலமைச்சராக உள்ளார்.

நடிகைகள் மீது சபலம்.. ஸ்ரீதேவி மகள் ஜான்வி கபூர், சாரா அலிகானுக்கு தூதுவிட்ட சுகேஷ் சந்திரசேகர்

English summary

Congress MP Rahul Gandhi said that, "There is absolutely no question of any relationship between Telangana Rashtra Samithi (TRS) and Congress. Telangana CM believes he is running a national party. He is welcome to think that he is running an international party."