4 மாநிலம்.. 1230 கி.மீ! 50வது நாளை எட்டியது ஒற்றுமை யாத்திரை! தெலங்கானாவில் ராகுல் இன்று நடைப்பயணம்

Hyderabad

oi-Halley Karthik

ஹைதராபாத்: எதிர் வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலையொட்டி கட்சியை பலப்படுத்த காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல் காந்தி நடைப்பயணத்தை தொடங்கினார்.

கன்னியாகுமரியில் தொடங்கி காஷ்மீர் வரை செல்லும் இந்த 'தேச ஒற்றுமை யாத்திரை' இன்று 50வது நாளை எட்டியுள்ளது.

50வது நாளான இன்று தெலங்கானாவின் மஹபூப் நகரிலிருந்து தனது பயணத்தை தொடங்கியுள்ளார். பயணத்திற்கு கட்சியினர் அமோக வரவேற்பளித்துள்ளனர்.

ராஜ்நாத் சிங் சென்ற நேரம்.. வெடித்து சிதறிய குண்டு! பயங்கரவாதி என்கவுண்டர் - காஷ்மீரில் பரபர

English summary

Congress MP Rahul Gandhi has started a walk to strengthen the party ahead of the upcoming parliamentary elections. This 'Bharat Jodo Yatra', which starts from Kanyakumari and goes to Kashmir, has reached its 50th day today. On the 50th day today, he started his journey from Mahabub, Telangana. The party has given a warm welcome to the trip.