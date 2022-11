"சார்மினார் ரயிலை ஹைதராபாத்தில் இருந்து கன்னியாகுமரி வரை இயக்கவும்" ரயில்வேக்கு பரிந்துரைத்த தமிழிசை!

Hyderabad

ஹைதராபாத்: ஹைதராபாத் வாழ் தமிழர்களின் நலன் கருதி சென்னை தாம்பரம் வரை இயங்கும் சார்மினார் ரயிலை திருச்சி, மதுரை வழியாக கன்னியாகுமரி வரை இயங்க வேண்டும் என்ற தெலுங்கானா தமிழ்ச் சங்கத்தின் கோரிக்கையை தெலுங்கானா கவர்னர் தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ரயில்வேக்கு பரிந்துரைத்துள்ளார்.

தெலுங்கானா மாநிலம் ஹைதராபாத்தில் இருந்து சென்னை தாம்பரம் வரை இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரயில் சார்மினார் எக்ஸ்பிரஸ்.

இந்த ரயிலில் சென்னையை சேர்ந்த தெலுங்கனா வாழ் தமிழர்கள் மட்டுமின்றி தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்களை சேர்ந்தவர்களும் அதிகம் பயணித்து வருகின்றனர்.

English summary

Telangana Governor Tamilisai Soundararajan has recommended to the Railways the request of the Telangana Tamil Sangh that the Charminar train running from Chennai to Tambaram should run to Kanyakumari via Trichy and Madurai in the interest of Tamils living in Hyderabad.