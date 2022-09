பின்னணியில் ‘பத்ராசலம்’ சம்பவம்.. ‘திட்டமிட்டே லீவில் அனுப்பி’.. தமிழிசை பொங்கியதற்கு காரணம் என்ன?

Hyderabad

ஹைதராபாத் : தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன் - தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் இடையே நிலவி வந்த மோதல் போக்கு, இன்று தமிழிசை பேசிய பேச்சால் சர்ச்சையாக வெடித்துள்ளது. இதற்குப் பின்னணியில் கேசிஆரின் புறக்கணிப்பு, பத்ராசல சம்பவம் ஆகியவை இருக்கின்றன.

ஆளுநர் பங்கேற்கும் நிகழ்ச்சிகளில், தெலுங்கானா முதல்வர் சந்திரசேகர் ராவ் பங்கேற்காமல் தவிர்த்து வந்ததும், அரசின் நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஆளுநர் தமிழிசை அழைக்கப்படாமல் இருந்து வந்ததுமே இந்த மோதலை பெரிதாக்கியது.

இப்படி மாநில ஆளுநருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் இடையே கடுமையான பனிப்போர் நீடித்து வந்த நிலையில் தான், இன்று ஆளுநர் தமிழிசை, தெலுங்கானா அரசு அவமரியாதை செய்வதாகப் பொங்கியுள்ளார்.

தெலுங்கானா ஆளுநர் தமிழிசை சௌந்தரராஜன், பாஜக தலைவர் போல செயல்படுவதாக டிஆர்எஸ் கட்சியினர் விமர்சித்து வந்த நிலையில், ஆளுநரை மாநில அரசு அவமதிப்பதாக தமிழிசை கூறியுள்ளது நாடு முழுவதும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

At the time of Telangana Governor Tamilisai Soundararajan's visit to Bhadrachalam, an info was spread that the Chief Minister Office itself had instructed the District Collector and Police SP to go on leave. Due to this, Governor today slammed that protocol is not being followed wherever she goes.