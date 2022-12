ஐயோ.. ஒரே நேரத்தில் பிறந்த 2 குழந்தை.. மாற்றிய மருத்துவமனை? கதறிய பெற்றோர்.. சினிமா பாணியில் சம்பவம்

Hyderabad

ஹைதராபாத்: தெலங்கானாவில் உள்ள ஒரு அரசு மருத்துவமனையில் இரண்டு பெண்களுக்கு ஒரே நேரத்தில் குழந்தை பிறந்த நிலையில், குழந்தையை மாற்றி கொடுத்ததாக புகார் எழுந்துள்ளது. இதனையடுத்து குழந்தைகளுக்கு டிஎன்ஏ பரிசோதனை மேற்கொள்ள திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

தெலங்கானாவின் மன்செரியல் மாவட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனை ஒன்று இயங்கி வருகிறது. இந்த மருத்துவமனையில் மூன்று நாட்களுக்கு முன்னர் இரண்டு பெண்கள் வெவ்வேறு நேரத்தில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர். இதனையடுத்து முதலில் அனுமதியான மமதாவுக்கு பிரசவ பலி தீவிரமடைந்துள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து இரண்டாவதாக அனுமதியான பாவனிக்கும் பிரசவ வலி அதிகரித்திருக்கிறது. பின்னர் இருவரும் பிரசவ வார்டுக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளனர்.

ஆனால் இவர்களால் இயற்கை முறையில் குழந்தையை பெற்றெடுக்க முடியவில்லை. எனவே இருவருக்கும் சிசேரியன் நடத்த மருத்துவர்கள் முடிவு செய்தனர். முதலில் மமதாவுக்கு சிசேரியன் மூலம் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது. இதனையடுத்து சில நிமிடங்களில் பவானிக்கும் சிசேரியன் மூலம் குழந்தையை பெற்றெடுத்துள்ளனர். பின்னர் மமதாவின் குடும்பத்தினரிடம் ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்றும், பாவனியின் குடும்பத்தினரிடம் பெண் குழந்தை பிறந்திருக்கிறது எனவும் கூறியுள்ளனர்.

In a government hospital in Telangana, two women gave birth at the same time and the baby was switched. After this it is planned to carry out DNA test for the children.