தேசிய அரசியல் கணக்கு.. சைஸாக என்ட்ரி கொடுத்த திருமாவளவன்.. ‘இனி எழுச்சிதான்’ - சிறுத்தைகள் உற்சாகம்!

Hyderabad

oi-Vignesh Selvaraj

ஹைதராபாத் : தெலங்கானா மாநில முதலமைச்சரும், டிஆர்எஸ் தலைவருமான சந்திரசேகர் ராவ், கர்நாடகா முன்னாள் முதல்வர் குமாரசாமி ஆகியோருடன் இன்று காலை உணவருந்தினார் விசிக தலைவர் திருமாவளவன்.

தேசிய அளவிலான அரசியலில் கவனம் செலுத்திடும் முயற்சியில் இறங்கியுள்ள தெலுங்கானா ராஷ்டிர சமிதி கட்சித் தலைவர் சந்திரசேகர் ராவ், தனது கட்சியை தேசிய கட்சியாக மாற்றி அதன் பெயரை இன்று அறிவிக்கவுள்ளார்.

இந்த விழாவில் கலந்து கொள்வதற்காக விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் ஹைதராபாத் சென்றுள்ளார். ஹைதராபாத்தில் நடக்க உள்ள இந்த நிகழ்ச்சியில் எதிர்க்கட்சிகளைச் சேர்ந்த தலைவர்கள் பலர் பங்கேற்கின்றனர்.

English summary

TRS President Chandrasekhar Rao is all set to announce his national party today.To participate in this function, VCK leader Thol. Thirumavalavan, has gone to Hyderabad. Thirumavalavan and other leaders had breakfast with KCR today.