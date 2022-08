இமாச்சல பிரதேசத்தில் மேகவெடிப்பால் கனமழை: நிலச்சரிவு, பெருவெள்ளத்தில் சிக்கி ஒரே நாளில் 22 பேர் பலி

India

oi-Mani Singh S

சிம்லா: இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் மேகவெடிப்பால் நேற்று பெய்த கனமழையின் காரணமாக, மாநிலத்தின் பல்வேறு இடங்களில் ஏற்பட்ட நிலச்சரிவு, வெள்ளப் பெருக்கில் சிக்கி ஒரே நாளில் 22 பேர் பலியாகினர்.

Bridge Collapse | China வெள்ளத்தை மிஞ்சும் North India Flood | Minister Airlifted

இமாச்சல பிரதேச மாநிலத்தில் பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த சில நாட்களாகவே தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அங்குள்ள நீர்நிலைகளில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து தீவிரமாக மழை பெய்து வருவதால், ஆறுகள், ஓடைகளில் வெள்ளம் பெருக்கெடுத்து ஓடுகிறது.

மேக வெடிப்பு, நிலச்சரிவு ,பலர் மாயம்.. தர்மசாலாவில் திடீர் வெள்ளப் பெருக்கு.. என்ன காரணம்

English summary

22 people were killed in a single day due to heavy rains in Himachal Pradesh yesterday, resulting in cloudbursts, landslides and floods in various parts of the state.