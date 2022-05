2 பிஞ்சு குழந்தைகள், நிறைமாத கர்ப்பிணிகள்.. மொத்தம் 5 பேர் தற்கொலை! அதிர்ந்த ராஜஸ்தான்

India

oi-Vigneshkumar

ஜெய்ப்பூர்: ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் மூன்று சகோதரிகள் தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

நமது நாட்டில் குடும்ப வன்முறை என்பது பெண்கள் எதிர்கொள்ளும் முக்கிய பிரச்சினைகளில் ஒன்றாக உள்ளது. வரதட்சணை கொடுமை உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறை தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகிறது.

இலங்கையில் அதிக மின்சாரம் பயன்படுத்துபவர்களுக்கு 3 மடங்கு கட்டணத்தை உயர்த்த திட்டம்

இதைத் தடுக்கும் வகையில் குடும்ப வன்முறைக்கு எதிராக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மத்திய மாநில அரசுகள் எடுத்து வருகின்றன. இருப்பினும், குடும்ப வன்முறைகள் தொடர்ந்து கொண்டு தான் வருகிறது.

English summary

The bodies of three women and two children were found in a well in Jaipur: (ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் சடலமாகக் கண்டெடுக்கப்பட்ட 3 சகோதரிகள்) Rajasthan latest crime news in tamil.