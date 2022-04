இவ்வளவு லட்சமா! ராகுல் காந்திக்கு தனது சொத்தை எழுதி கொடுத்த 78 வயது மூதாட்டி.. நெகிழ்ச்சி காரணம்!

India

oi-Nantha Kumar R

டேராடூன்: உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தை சேர்ந்த 78 வயது மூதாட்டி புஷ்பா முன்சியால் என்பவர் தனது ரூ.50 லட்சம் மதிப்பிலான சொத்துகள், 100 கிராம் தங்க நகைகள் என அனைத்தையும் காங்கிரஸ் கட்சியின் ராகுல் காந்திக்கு எழுதி கொடுத்துள்ளார். மேலும் அவரது யோசனைகள் நாட்டுக்கு தேவை என நெகிழ்ச்சியாக கூறியுள்ளார்.

இன்றைய நாட்களில் பலர் தங்களின் சொத்துக்களை மகன், மகள்களை தாண்டி ஆசிரமங்கள், தங்களை பராமரிக்கும் நபர்கள், தங்களுக்கு பிடித்தமான நபர்களின் பெயர்களில் எழுதி வைக்கின்றனர்.

அந்த வகையில் 78 வயது மூதாட்டி ஒருவர் தனது சொத்துக்களை காங்கிரஸ் கட்சியின் முன்னாள் தலைவர் ராகுல்காந்தியின் பெயருக்கு எழுதி வைத்துள்ள சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதன் விபரம் வருமாறு:

English summary

A 78-year-old woman Pushpa munjial from Uttarakhand has written off all her assets worth Rs 50 lakh and 100 grams of gold jewelery to Congress' Rahul Gandhi. She also says, his ideas are needed for the country.