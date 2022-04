பிறந்தநாள் பார்ட்டி அதிர்ச்சி! சிறுமி கூட்டு பாலியல் வன்கொடுமை? திரிணாமுல் காங். பிரமுகர் மகன் கைது

India

oi-Rajkumar R

கொல்கத்தா : மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் கொல்கத்தாவில் திரிணமுல் காங்கிரஸ் கட்சியின் கிராம பஞ்சாயத்து உறுப்பினரின் மகனால் 14 வயது சிறுமி பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்ட சம்பவம் மாநிலம் முழுவதும் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மம்தா பானர்ஜி தலைமையில் மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் திரிணமூல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி நடத்தி வருகிறது.

மம்தா ஆட்சிக் காலத்தில் தொடர்ந்து மாநிலத்தில் வன்முறைகள் அதிகரித்து வருவதாக கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மற்றும் பாஜக தொடர்ந்து குற்றம் சாட்டி வருகிறது.

அவசரத்திற்கு சென்ற சிறுமி! கழிவறையில் கையை கட்டி வாயை பொத்தி! சிதைத்த காமக் கொடூரனுக்கு போலீசார் வலை

English summary

The rape of a 14-year-old girl by the son of a Trinamool Congress gram panchayat member in Kolkata, West Bengal, has sent shockwaves across the state.