பாலியல் புகார் கொடுக்க சென்ற.. தலித் சிறுமிக்கு நேர்ந்த கொடுமை.. போலீசாரின் அராஜகம்.. ம.பி பயங்கரம்!

India

oi-Halley Karthik

போபால்: மத்தியப் பிரதேச மாநிலத்தில் பாலியல் வன்கொடுமை குறித்து புகார் அளிக்கச் சென்ற பட்டியலின சிறுமியை தாக்கி காவல் நிலையத்தில் இரவு முழுவதும் அடைத்து வைக்கப்பட்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் பெண்கள் மற்றும் குழந்தைகளுக்கு எதிரான பாலியல் குற்றங்கள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வரும் நிலையில், குற்றங்களை குறைக்க பல்வேறு அரசியல் கட்சியினரும் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.

இந்நிலையில் இந்த சம்பவம் அரங்கேறியுள்ளது. மேலும் வழக்குப்பதிவு செய்ய காவலர்கள் தொடர்ந்து மறுத்து வந்த நிலையில், நீண்ட போராட்டத்திற்கு பின்னரே வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

English summary

In the state of Madhya Pradesh, a dalit girl who went to report sexual assault was assaulted and kept overnight in the police station has caused a great shock. As sexual crimes against women and children continue to rise in India, various political parties are pushing to reduce the crime. In this case, this incident has taken place. And while the police kept refusing to file a case, the case was registered only after a long struggle.