குழந்தை வரம் வேண்டி வந்த பெண்.. "நான்தான் கடவுள் அனுப்பிய நபர்".. ஏமாற்றி பலாத்காரம் செய்த சாமியார்

இதற்கு முன்னர் இதேபோல ஒரு சாமியார் தன்னிடம் ஆசி பெற வந்த இளம்பெண்ணுக்கு ஆபாச படம் அனுப்பியிருந்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருந்தது.

India

oi-Halley Karthik

காந்திநகர்: கடந்த 10 ஆண்டுகளாக குழந்தை இல்லாமல் தவித்த இளம்பெண்ணை குழந்தை வரம் கொடுப்பதாக கூறி அழைத்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்த சாமியார் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார். இந்த சம்பவம் கோத்ராவில் சலசலப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

குஜராத் மாநிலம் கோத்ரா பகுதியை சேர்ந்தவர் ராதா(பெயர் மாற்றப்பட்டுள்ளது). இவருக்கு கடந்த 2013ம் ஆண்டில் திருமணம் நடைபெற்றுள்ளது. ஆனால் இவருக்கு குழந்தை பாக்கியம் கிடைக்கவில்லை. எனவே அடிக்கடி குடும்பத்தில் சண்டை உருவாகியிருக்கிறது. ஒரு கட்டத்தில் இக்குடும்பத்தில் இருந்தால் தான் தற்கொலை செய்துகொள்வேன் என்று ராதா தனது கணவரிடம் கூற இருவரும் தனியாக சென்று வசித்துள்ளனர்.

இப்படியே 10 ஆண்டுகள் ஆகியுள்ளது. ஆனால் எந்த முன்னேற்றமும் ஏற்படவில்லை. ஆனால் நம்பிக்கையை கைவிடாத ராதா கோத்ராவில் உள்ள டிம்பி ஆசிரமத்தின் ராமர் கோயில்களுக்கு தொடர்ந்து சென்று வந்துள்ளார். ராதாவை அடிக்கடி கோயிலில் பார்த்த ராமகிருஷ்ணகுமார் எனும் சாமியார் என்ன விஷயம் என்று கேட்டுள்ளார். அதற்கு ராதா தன்னுடைய சோகக்கதையை கூறியுள்ளார். இக்கதையை கேட்ட ராமகிருஷ்ண குமார் ராதாவுக்கு உதவுதாக கூறியுள்ளார்.

ஊபர் டிரைவரிடமிருந்து வந்த ஒரு மெசேஜ்.. உற்று பார்த்து உடனே ட்ரிப் கேன்சல் செய்த பெண்.. ஏன் தெரியுமா?

English summary

A Sadhu who raped a young woman who had been childless for the last 10 years by calling her to give her a child, has been arrested. The incident has created an uproar in Godhra.