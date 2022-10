பஞ்சாப்பில் பாஜகவின் கனவு பொய்த்தது.. நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி.. பகவத் மான் ஹேப்பி!

India

oi-Mani Singh S

அமிர்தசரஸ்: பஞ்சாப்பில் நடந்த நம்பிக்கை வாக்கெடுப்பில் ஆம் ஆத்மி கட்சி வெற்றி பெற்றுள்ள நிலையில், பணபலத்தால் இந்த ஆட்சியை கவிழ்த்துவிடலாம் என்ற பாஜகவின் எண்ணம் தவிடுபொடுயாகி இருப்பதாக ஆம் ஆத்மி கட்சி தெரிவித்துள்ளது

சமீபத்தில் நடைபெற்ற பஞ்சாப் சட்டமன்ற தேர்தலில் ஆம் ஆத்மி வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைத்தது.

முதல்வராக ஆம் ஆத்மி கட்சியை சேர்ந்த பகவந்த் மான் பதவியேற்றார்.

English summary

The Aad Aadmi Party has won the trust vote held today, disproving their dream of trying to topple the BJP government in Punjab.