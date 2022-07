என்னமோ ஏதோ.. நடிகருடன் காருக்குள்ளேயே காதல்! தேசிய விருது நடிகையை புரட்டி எடுத்த மனைவி! என்னா அடி..!

India

புவனேஷ்வர் : ஒடிசா மாநிலத்தில் பிரபல நடிகருடன் காருக்குள் தனிமையில் முத்தம் கொடுத்த தேசிய விருது பெற்ற பிரபல நடிகையை, அந்த நடிகரின் மனைவி தலைமுடியை பிடித்து இழுத்து அடித்து துவைத்த காட்சிகள் சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வருவதோடும் அப்பெண் மீது போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்துள்ளனர்.

ஒடிசா மாநிலத்தில் நம்ம ஊர் இளம் நடிகர்கள் போல அங்கு பிரபல இளம் ஹீரோவாக வலம் வருபவர் பாபுஷான் மொகந்தி. இளம் பெண்களின் சாக்லேட் பாயாக வலம் வரும் அவர் ஒடியா மொழியில் லவ் ஸ்டேஷன், சிஸ்டர் ஸ்ரீதேவி, லோக்கல் டோக்கா லவ் சோக்கா உள்ளிட்ட திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

இதேபோல ஓடியா மொழியில் பிரபல நடிகையாக வலம் வருபவர் பிரக்ருதி மிஸ்ரா. ஒடியாவில் வெற்றி பெற்ற பிட்டி பிசினஸ் வாலி, ஹலோ அர்சி, மித்தாமித்தா உள்ளிட்ட பல திரைப்படங்களில் நடித்துள்ளார்.

குடியரசு தலைவர் தேர்தல்..50 ஆயிரம் லட்டுகள், நடன கலைஞர்கள் தயார்.. கொண்டாட காத்திருக்கும் ஒடிசா!

English summary

National Award-winning actress who kissed a famous actor alone in a car in the state of Odisha, where the actor's wife grabbed her hair and washed it, and the footage is spreading rapidly on social media. Police have registered a case against actors wife.