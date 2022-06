மக்களை முட்டாளாக்க முயற்சிக்கும் பாஜக.. அக்னிபாத் திட்டத்தால் கொதித்தெழுந்த மம்தா! கடும் சாடல்

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: ‛‛அக்னிபாத் திட்டம் மூலம் பாஜக தனக்கென சொந்தமாக ஆயுதப்படையை உருவாக்க முயற்சிக்கிறது. மேலும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் 2 கோடி வேலைவாய்ப்பு வழங்குவதாக கூறியவர்கள் 2024 மக்களை தேர்தலுக்கு முன்பே அக்னிபாத் திட்டம் மூலம் மக்களை ஏமாற்றி முட்டாளாக்க முயற்சிக்கின்றனர்'' என மம்தா பானர்ஜி கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.

இந்தியாவின் முப்படைகளில் ஆள்சேர்ப்புக்காக அக்னிபாத் திட்டம் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து இளைஞர்கள் போராடி வருகின்றனர்.

பீகார், உத்தர பிரதேசம், தெலங்கானா செகந்திரபாத் உள்பட பல இடங்களில் போராட்டம் வன்முறையானது. ரயில்களுக்கு தீவைக்கப்பட்டது. வாகனங்கள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டுள்ளன.

English summary

The BJP is trying to create its own armed force through the Agnipath project. And those who claim to provide 2 crore jobs every year. Now trying to fool the people with the Agnipad project ahead of 2024 elections, ” says mamata banerjee.