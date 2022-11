பரபர குஜராத் தேர்தல்.. பாஜக அடிமடியிலேயே கை வைத்த ஆம் ஆத்மி.. பக்கா ஸ்கெட்ச் போடும் கெஜ்ரிவால் படை!

India

oi-Jackson Singh

காந்திநகர்: குஜராத்தில் நடைபெறவுள்ள சட்டமன்றத் தேர்தலுக்காக ஜாதி அஸ்திரத்தை கையில் எடுத்திருக்கும் ஆம் ஆத்மி, பாஜகவுக்கு பெரும் சவாலாக உருவெடுத்துள்ளது.

குஜராத்தில் பெரும்பான்மை சமூகத்தினரான படேல் சமூகத்தினரின் வாக்குகளை குறிவைத்து ஆம் ஆத்மி காய் நகர்த்தி வருவது பாஜகவுக்கு பெரும் சிக்கலை ஏற்படுத்தும் என்கின்றனர் அரசியல் பார்வையாளர்கள்.

ஏற்கனவே பாஜக மீது அதிருப்தியில் இருக்கும் படேல் சமூகத்தினரை தங்கள் பக்கம் இழுக்கும் முயற்சியில் ஆம் ஆத்மி கிட்டத்தட்ட வெற்றி பெற்றுவிட்டதாகவே தெரிகிறது.

ஆம் ஆத்மிக்கு தாவிய எம்.எல்.ஏ.. அதிர்ச்சியில் பாஜக.. பரபரக்கும் குஜராத் தேர்தல் களம்

English summary

The Aam Aadmi Party, which has taken up the Patidar caste politics for the upcoming assembly elections in Gujarat, has emerged as a major challenge to the BJP.