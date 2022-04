ஆந்திராவில் அதிரடி.. ஜெகன் மோகன் அமைச்சரவை கூண்டுடோடு ராஜினாமா.. மொத்தமாக மாற்றும் முதல்வர்

India

oi-Jeyalakshmi C

அமராவதி: ஆந்திர மாநிலத்தில் முதல்வர் ஜெகன்மோகன் ரெட்டி தலைமையிலான அமைச்சர்கள் ராஜினாமா செய்தனர். அமைச்சரவையை மாற்றி அமைக்க முதல்வர் முடிவு செய்துள்ளதால் அனைத்து அமைச்சர்களும் ராஜினாமா கடிதம் கொடுத்தனர். புதிய அமைச்சரவை வரும் 11ஆம் தேதி பதவியேற்கும் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

ஆந்திராவில் ஜெகமோகன் தலைமையில் 2019ஆம் ஆண்டு ஒய்.எஸ்.ஆர்.காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சியமைத்தது. 150 தொகுதிகளை கைப்பற்றியது அக்கட்சி.

ஜெகன் மோகன் ரெட்டியின் அமைச்சரவையில் நடிகை ரோஜா முக்கிய இலாக்காவை பெறுவார் என்றும், துணை முதலவராக நியமிக்கப்படுவார் என்றும் அப்போது பேச்சுகள் அடிப்பட்டன. ஆனால் ரோஜாவுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை. இருப்பினும் அமைச்சரவை இரண்டரை ஆண்டுகளில் மாற்றம் செய்யப்படும் என ஜெகன் மோகன் தெரிவித்திருந்தார்.

English summary

All the ministers in the Jagan Mohan cabinet resigned in In Andhra Pradesh In Andhra Pradesh, ministers led by Chief Minister Jaganmohan Reddy resigned. All the ministers resigned as the chief minister decided to reshuffle the cabinet. It has been reported that the new cabinet will take office on the 11th,2022.