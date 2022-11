மோடி சொன்னது எல்லாம் பொய்யா? குஜராத் தேர்தலில் பாஜகவில் அதிகரித்த வாரிசு அரசியல்.. இவ்வளவு பேரா?

India

oi-Nantha Kumar R

காந்தி நகர்: பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாரிசு அரசியல், குடும்ப அரசியலுக்கு எதிராக பேசி வரும் நிலையில் அவரது சொந்த மாநிலமாக குஜராத் சட்டசபை தேர்தலில் பாஜக சார்பில் ஏராளமான வாரிசுகளுக்கு போட்டியிட வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. வெற்றி என்ற ஒன்றை மட்டுமே குறிக்கோளாக கொண்டு காங்கிரஸ் கட்சிக்கு சமமாக பாஜகவிலும் அரசியல் கட்சி தலைவர்களின் வாரிசுகளுக்கு வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டு இருப்பது பெரும் விவாதத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

குஜராத்தில் சட்டசபை தேர்தல் களம் சூடுபிடித்துள்ளது. மொத்தம் 182 சட்டசபை தொகுதிகள் உள்ள நிலையில் 89 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கு முதற்கட்டமாக டிசம்பர் 1ல் தேர்தல் நடைபெற உள்ளது.

அடுத்தக்கட்டமாக 93 தொகுதிகளுக்கு 2வது கட்டமாக டிசம்பர் 5ம் தேதி தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இங்கு பாஜக, காங்கிரஸ், ஆம்ஆத்மி கட்சிகள் போட்டியிட்டுள்ளன.

English summary

