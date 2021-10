வந்துட்டேன்னு சொல்லு.! காஷ்மீர் போன அமித்ஷா, செய்த 2 தரமான செயல்கள்.. மிரண்டு போன பாக்.,!

India

oi-Velmurugan P

ஸ்ரீநகர்: 2019ஆம் ஆண்டு புல்வாமா சிஆர்பிஎஃப் கேம்ப்பைச் சேர்ந்த துணை ராணுவத்தினரை குறிவைத்து தீவிரவாதிகள் நடத்திய தாக்குதலில் 40 வீரர்கள் வீரமரணம் அடைந்தனர். தீவிரவாதிகள் தாக்குதலில் பலியான சிஆர்பிஎஃப் வீரர்கள் தங்கியிருந்த புல்வாமா கேம்பிற்கு நேற்று வந்த அமித்ஷா, வீரர்களுடன் உணவு அருந்தியதுடன், இரவு முழுவதும் அவர்களுடன் தங்கியிருந்தார்.

மத்திய ரிசர்வ் காவல் படையைச் சேர்ந்த வாகனங்கள் 2019 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி 14-ம் தேதி ஜம்மு-காஷ்மீரின் புல்வாமா மாவட்டத்தில் உள்ள தேசிய நெடுஞ்சாலையில் லேத்போரா எனும் இடத்துக்கு அருகில் சென்று கொண்டிருந்த போது , பாதுகாப்பு படையினரின் வாகனத்தை குறிவைத்து பயங்கரவாதிகள் தற்கொலைப்படை தாக்குதல் நடத்தினர்.

இந்த தாக்குதல் மத்திய ரிசர்வ் போலீஸ் படையின் 40 வீரர்கள் வீர மரணமடைந்தனர். பாகிஸ்தான் ஆதரவு பெற்ற தீவிரவாதிகள் இந்த தாக்குதலை நடத்தி இருந்ததாக மத்திய அரசு தெரிவித்து இருந்தது. இந்த தாக்குதலுக்கு பதிலடியும் இந்திய ராணுவம், பாகிஸ்தான் எல்லைக்குள் சென்று கொடுத்தது.

English summary

In 2019, 40 soldiers were martyred in a terrorist attack targeting paramilitaries from the Pulwama CRPF camp. Amit Shah, who arrived yesterday at the Pulwama camp where the CRPF soldiers who were killed in the militant attack were staying, had dinner with the soldiers and stayed with them overnight.